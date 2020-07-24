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    • 24.07.2020 14:08
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    Yunan kilisesi Ayasofya'da namazla yıkıldı!

    'nin Ayasofya kararıyla şoka uğrayan 'da, ilk cuma namazının kılınması deprem etkisi yarattı. Yunan kilisesi, bugün öğle saatlerinde için çan çalacak ve bayrakları yarıya indirecek.

    Yunan kilisesi Ayasofya'da namazla yıkıldı!

    'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin yol açtığı şok artarak sürüyor.

    Yunan kilisesi, kararı etmek için ülke genelindeki kiliselerde öğlen vakti çan çalacak ve bayrakları yarıya indirecek. Yunan Kilisesi Başpsikoposu , "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi.

    Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti.

    Yunanistan'daki aşırı sağcı ve radikal dinci grupların ise Atina ve Selanik'te gösteriler yapması bekleniyor.

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