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    • 24.07.2020 10:25
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    Yunan Kathimerini gazetesinden dikkat çeken ile Ayasofya karikatürü!

    'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi  'deki 'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

    Yunan gazetesinden Ayasofya karikatürü

    Ayasofya'da ilk namaz heyecanı bugün. Danıştay kararı ile 86 yıl sonra müze saçmalaığı biten Ayasofya'da ilk namaz, Başkan 'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.

    Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan , Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etmişti.

    YUNAN'IN ACISI
    Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi 'deki 'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

    Yayınlanan karikatürde Oruç Reis araştırma gemisinin adı Ayasofya olarak değiştirilirken, gemi üzerine 'nin yerleştirilmesi dikkat çekti.

    Haberler Güncel Yunan Kathimerini gazetesinden dikkat çeken Doğu Akdeniz ile Ayasofya karikatürü!
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