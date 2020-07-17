





Koronavirüsün vurduğu ve hem vaka hem de ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden biri de Kolombiya.



Ülkede virüs tehdidini sürdürürken, daha büyük bir tehdit ise sokaklarda. Son gelişmelerden sonra halk, kapıdan burnunu çıkarmaya bile korkar hali geldi.



Korkmakta haklılar. Çünkü sadece son dönemde en az 9 kişi bu sebepten hayatını kaybetti. Öldürüldüler.

