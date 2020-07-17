Koronavirüsün vurduğu ve hem vaka hem de ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden biri de Kolombiya.
Ülkede virüs tehdidini sürdürürken, daha büyük bir tehdit ise sokaklarda. Son gelişmelerden sonra halk, kapıdan burnunu çıkarmaya bile korkar hali geldi.
Korkmakta haklılar. Çünkü sadece son dönemde en az 9 kişi bu sebepten hayatını kaybetti. Öldürüldüler.
Beyaz koruyucu kıyafetler giren ve ellerinde otomatik silahlar olan yasadışı örgüt mensupları, kendileri ilan ettikleri karantinayı bozanları katletmekte sakınca görmüyor.
Kolombiya'da uyuşturucu kartelleri ve diğer silahlı gruplar kendi koronavirüs tecritlerini uyguluyor ve buna uymayan sivilleri öldürüyor.
Dünyayı sarsan bu çarpısı iddia, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yeni raporundan.
Asscoiated Press'in aktardığına göre, son aylarda bu grupların kısıtlamalarına karşı çıkan ya da dikkate almayan kişiler öldürüldü.
Bunlardan biri 8 Haziran'da Putumayo eyaletindeki San Miguel kasabasında öldürülen halk lideri ve aktivist Edison Leon Perez'di.
Perez, sağcı paramiliter örgütlerle bağlantılı La Mafia adlı bir uyuşturucu çetesinin uyguladığı tecrit önlemlerine karşı hükümete çağrı yapmasından sonra öldürüldü.
Bir diğer vakadaysa bir cep telefonu tamircisinde alkol alarak tecrit önlemlerini ihlal ettikleri için iki Venezuelalı işçi öldürüldü.
32 EYALETİN 11'İNDE SİLAHLI GRUPLAR TECRİT ÖNLEMLERİ UYGULUYOR
HRW raporuna göre yasadışı silahlı gruplar ülkedeki 32 eyaletin en az 11'inde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için kendi tecrit uygulamalarını zorla hayata geçirdi.
Bu bölgelerde yaşayan kişilere WhatsApp mesajları ya da broşürler yoluyla uyarılar gönderildi.
HRW Amerika Kıtası Direktörü José Miguel Vivanco pandemiyi halk üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için kullanan ve çoğunlukla kırsal bölgelerde faaliyet gösteren bu gruplar arasında uyuşturucu çetelerinin yanı sıra hükümetle yaptığı barış anlaşması sonrası dağılan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) ayrılan ve silah bırakmayı reddeden gruplar, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve sağcı paramiliter gruplar olduğunu söyledi.
Ülkenin kuzeyinde ELN'nin bu yıl yayımladığı bir broşürde, "savaşlarının hayat kurtarmak için bazı kişileri öldürmeye mecbur kaldığının" söylendiği ve sadece gıda satan yerler, fırın ve eczanelerin çalışmasına izin verildiği uyarısının yer aldığı açıklandı.
Raporda Büyük Okyanus kıyısındaki Tumaco şehrinde çetelerin şehir sakinlerinin balıkçılık yapmasını yasakladığı, hükümetin ülke genelinde uyguladığı tecrit şartlarından daha ağır sokağa çıkma yasakları ilan ettiği ve sokak satıcılarını engellediği belirtildi.
Topluluk lideri Edison Leon, yerel makamlara 'La Mafia' adlı bir grubun üyelerinin, insanları Putumayo'nun güneybatı bölgesinde bir sağlık kontrol noktası kurmaya zorladıklarını bildiren bir mektup gönderdikten sonra öldürüldü.
Edison Leon, 'Halkımı ölüme göndermeye devam etmek istemiyorum' diye yazmıştı. Sadece günler sonra öldürüldü.
Raporda konuşan insani yardım çalışanları ülke genelinde çetelerin insanların hasta olsalar dahi evden çıkmalarına izin vermediğini söyledi.
Cauca ve Guaviare bölgelerinde silahlı grupların kısıtlamaları ihlal eden kişilerin motosikletlerini yaktığı belirtildi.
HRW, raporda Kolombiya hükümetini sivilleri korumaya ve onların sağlık hizmeti, gıda ve içme suyuna erişimini garanti altına almaya çağırdı.
Vivanco "Bu bozuk toplumsal kontrol, hükümetin uzun süredir ülkenin ücra bölgelerinde anlamlı bir devlet varlığı göstermesindeki başarısızlığını yansıtıyor" dedi.
Kolombiya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 170 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 625'e yükseldi.
Vaka sayısının 5 bin 621 artarak 159 bin 898'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 997 artarak 68 bin 806'ya ulaştı.