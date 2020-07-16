"BU SALDIRILARI KINIYORUZ"

NCSC Direktörü Paul Chichester söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır. Kuruluşları, ağlarını savunmaya yardımcı olmak için yayınladığımız tavsiyelere alışmaya teşvik edeceğiz" dedi.