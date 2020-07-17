Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 669 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 120, Cezayir'de 1052 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şimdiye kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 324 bin 221'e ulaştı, bu ülkeyi 85 bin 771 vaka ile Mısır, 34 bin 854 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, salgına yakalanan 346 bin 500 kişi ise hastalığı yendi.