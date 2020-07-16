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    • 17.07.2020 06:56
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    Son dakika: ’de 6,9 büyüklüğünde

    Son dakika haberine göre, 'nin Lae kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından uyarısı yapıldı.

    O ülkede 6,9 büyüklüğünde deprem

    'nin Lae kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından uyarısı yapıldı.

    Radyo 'nın haberine göre, merkez üssü Lae kentine yakınlarındaki Wau köyü olan şiddetli depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine'nin kıyıları için tsunami uyarısında bulundu.


    YEREL SAATLE 13.00 SULARINDA MEYDANA GELDİ
    Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından 6,9 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin yerel saatle 13.00 sularında meydana geldiği bildirildi. Yerin 85 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem
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