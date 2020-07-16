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    • 16.07.2020 16:04
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    Son dakika: Marmara için korkutan açıklaması!

    Son yıllarda üst üste meydana gelen ler vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Deprem kuşağında olduğumuz gerçeği herkesin hafızalarında yer edinirken Marmara depremi ile ilgili uzmanlardan korkutan açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı , Marmara Bölgesi’nde deprem beklendiğini belirtti ve uyardı. İşte detaylar…

    Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye'de yaşanması ön görülen olası Marmara depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Er, 'Bugün itibariyle Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7.6 civarındadır. 7.6 şiddetinde bir deprem beklenmektedir.' dedi.

    DEPREM UZMANI UYARDI! MARMARA DENİZİNDE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    Öte yandan, Marmara Denizi'nde yaşanan 7'nin üzerinde bir depremde bütün kıyı kesiminde tsunami oluşabileceğini belirtti.

    İşte deprem uzmanı Er'in o açıklamaları:

    ENGİN ER'DEN MARMARA DENİZİ AÇIKLAMASI
    "Bugün itibariyle Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7.6 civarındadır. 7.6 şiddetinde bir deprem beklenmektedir. Bu şiddette bir depremi Marmara bölgesinin çevresindeki illerin hissetmesi kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla 7.6 şiddetindeki bir deprem de İtalya ve Avusturya'dan hissedilebilecek bir depremdir.

    Bu deprem Bursa'yı da etkiler. Bu depremin oluşturduğu fay hattı kuzey kolu olarak adlandırılan fay hattı. Bunun orta kolu olan fay hattı Gemlik'ten başlayıp İznik'e, Karacabey'e, Mudanya'ya paralel kesip, Karacabey'e devam eden bir fay hattıdır." dedi.

    Öte yandan Er, tsunami ile ilgili uyarılarda bulundu:
    "Tsunamiye de dikkat çekmek gerekirse, Marmara'da 7'nin üzerinde oluşacak bir depremde bütün Marmara kıyılarında tsunami oluşabilecek. Doğal afetler olarak hassas bir bölgedeyiz ama bunun önlemlerini de alabiliriz" şeklinde konuştu."
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