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    • 15.07.2020 18:43
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    ABD'den ve 'a mesaj! Pompeo "itidal çağrısı" yaptı

    Son dakika haberine göre ABD Mike Pompeo, sınır larından derin endişe duyduklarını belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı.

    Pompeo itidal çağrısı yaptı

    Kafkasya'da Ermenilerin sınır ihlaliyle başlayan larda dördüncü güne girilirken, ABD'den yeni bir açıklama geldi.

    ABD Mike Pompeo, Washington yönetiminin - sınır hattındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtip taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

    ABD , daha önce yaptığı açıklamada, "Tarafların güç kullanmayı derhal bırakmalarını, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için aralarında doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istiyoruz" demişti.

    On yıllardır nedeniyle karşı karşıya gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, bu kez sınırın kuzeyindeki Tovuz ilinde gerçekleşiyor. Ermenistan'ın saldırılarında aralarında bir tümgeneralin de bulunduğu çok sayıda Azeri askeri şehit oldu, bir sivil yaşamını yitirdi. Saldırıları püskürten Azeri ordusu, iki Ermeni subayı öldürdü.

    Güney Kafkasya'da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ (), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor.

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