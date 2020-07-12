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    • Dünya
    • 12.07.2020 14:27
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    • 12.07.2020 14:27
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    da 'nın cami olmasını hazmedemedi

    'nın yeniden camiye olarak kullanıma açılmasının kararı tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor. Katolik dünyasının ruhani lideri Francis, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili kararı hazmedemeyerek, "Ayasofya'nın ibadete açılması çok acı verici" ifadelerini kullandı.

    Papa da Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sözleriyle başlayan 'nın statü süreci, Danıştay'ın kararı ile ibadete açıldı. 86 yıldır süren müze saçmalığının bitmesi dünya tarafından tepkilerle karşılandı.

    Birçok ülke Ayasofya kararını eleştirirken Katolik Kilisesi Lideri Francesco da Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı hakkında ilk açıklamayı yaptı.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı'nda gerçekleştirdiği pazar ayini konuşmasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasından üzüntü duyduğunu açıkladı.

    "AYASOFYA'YI DÜŞÜNÜYORUM"
    Ayin sırasında, Uluslararası Deniz Günü'nu kutlayan Papa Francis, denizcilere selam vererek sözlerine başladı. "Sevdiklerinden ve ülkelerinden uzak olanla tüm deniz çalışanlarına sevgi dolu bir selam veriyorum. Deniz, düşüncelerimi İstanbul'a taşıyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum." açıklamasında bulunan Francis'in sözleri, katolik camiasında süregelen tartışmaları da alevlendirmiş oldu.

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