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    • 09.07.2020 00:20
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    Son dakika: genelinde ten iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı

    genelinde yeni tip ten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

    İyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

    genelinde yeni tip ten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

    EN FAZLA HASTA ABD'DE İYİLEŞTİ
    En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

    'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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