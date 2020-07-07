Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.07.2020 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 13:31
    ABONE OL

    Dünyayı şoke eden araştırma! te antikor bağışıklığı...

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirs 11 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan hakkında 'de yapılan son araştırma dünyayı şoke etti. İngiltere'de bir immunoloji profesörü Danny Altyman, "Gelişen antikorlar birkaç ay içinde yok olabilir gibi görünüyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi. Bu açıklamalar corona virüste bağışıklık odaklı sürü bağışıklığı politikasına ilişkin yeni soruları ortaya çıkardı.

    Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

    Covid-19'la mücadelede henüz aşı geliştirme çalışmaları tamamlanmadı. Birçok ülke bağışıklık kazanmış vatandaşları üzerinden normalleşme planları yapıyor.

    Ancak İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bir immünoloji profesörü bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi.

    CNBC'ye açıklamalarda bulunan Danny Altman, "Bağışıklık oldukça kırılgan gözüküyor. Bazılarında bulunan antikorlar birkaç içerisinde yok olacakmış gibi duruyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi.



    Altman, ikinci dalga halinde ilk dalgada Covid-19'a yakalananların da risk altında olabileceğine dikkat çekti.

    Danny Altman, "Bu halen oldukça öldürücü bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. İnsanların halen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    FAUCİ DE UYARMIŞTI
    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de geçen ay yaptığı açıklamada, Covid-19'un diğer corona virüs türleri gibi davranması halinde bağışıklığın uzun süreli olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüste antikor bağışıklığı...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri