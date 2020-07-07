Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.
Covid-19'la mücadelede henüz aşı geliştirme çalışmaları tamamlanmadı. Birçok ülke bağışıklık kazanmış vatandaşları üzerinden normalleşme planları yapıyor.
Ancak İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bir immünoloji profesörü bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi.
CNBC'ye açıklamalarda bulunan Danny Altman, "Bağışıklık oldukça kırılgan gözüküyor. Bazılarında bulunan antikorlar birkaç içerisinde yok olacakmış gibi duruyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi.
Altman, ikinci dalga halinde ilk dalgada Covid-19'a yakalananların da risk altında olabileceğine dikkat çekti.
Danny Altman, "Bu halen oldukça öldürücü bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. İnsanların halen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.