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    • Dünya
    • 30.06.2020 08:03
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    • 30.06.2020 08:03
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    'da kuralları yazıyor!

    ’nin ’da Darbeci Hafter’e karşı meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltmaya çalışması sonuç vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ile temasa geçen ve darbeci general ’in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya’yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.

    Libya'da kuralları Türkiye yazıyor!

    Geçen hafta sonu hem hem de 'nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti () ile temasları dikkati çekti. İçişleri Bakanı ve askeri heyeti geçen hafta sonu ABD'li askeri-teknik heyetle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. İki ülke heyetlerinin darbeci general 'in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.

    Bu arada ABD'nin Libya Büyükelçiliği, görüşmenin ardından, Hafter'in yanında yer alan milis temsilcileriyle de benzer bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, "Tüm Libya vatandaşlarının milisler, silahlı gruplar ve yabancı savaşçıların yarattığı tehlikelerden arınmış, yetenekli ve hesap verebilir güvenlik güçleri tarafından korunmasından faydalanması gerektiği" ifade edildi.

    Milliyet'te yer alan habere göre, ABD'nin Libya'daki etkinliğine paralel olarak, ile ABD ortak çalışma grubu kurma çalışmaları da hız kazandı. Diplomatik, askeri ve istihbarat uzmanlarından oluşacak heyetlerin ele alacakları dosyalar üzerindeki çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Kaynaklar bu aşamayı "fizibilite çalışması" olarak nitelendirdi. Ancak heyetlerin görüşme tarihi henüz netlik kazanmadı. Heyetlerin çalışmalarını önce iki ülke dışişleri bakanları, ardından da liderler değerlendirecek.

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