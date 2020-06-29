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    • Dünya
    • 29.06.2020 12:54
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    • 29.06.2020 12:54
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    ’da Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir daha bulundu

    'nın () nezdindeki meşru temsilcisi 'nin () Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde yaptığı çalışmalarda, kimliği belirsiz 9 sivile ait daha ceset bulunduğunu duyurdu.

    Hafter'in gizlediği bir toplu mezar daha bulundu!

    'nın () nezdindeki meşru temsilcisi 'nin () Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivile ait daha ceset bulunduğunu duyurdu.

    Libya suna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinden temizlediği Terhuna'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivilin cesedine daha ulaştığını bildirdi. Terhune'deki bu ların, Hafter milislerinin saklamaya çalıştıkları toplu mezarlardan biri olduğu ifade edildi. Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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