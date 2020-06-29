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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 14:45
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    • 29.06.2020 14:45
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    Son dakika: 'den 'daki arayışları ile ilgili flaş açıklama: Ortak yapacağız...

    Gelen son dakika haberine göre, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'daki arama çalışmaları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Dönmez, "Libya hükümeti ile birlikte petrol aranacağını söyledi, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." dedi.

    Türkiye'den Libya'daki petrol arayışlarıyla ilgili açıklama

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon programının konuğu oldu. Sönmez, 'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile uyum içinde hareket ettiğini söyledi. Dönmez, arama çalışmalarına ilişkin de önemli ifadeler kullandı. Dönmez, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    KAZAN-KAZAN VURGUSU

    Bakan Dönmez, Libya'da petrol ve doğal gaz arayışlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerine çalışıldığını söyledi. Dönmez, 'kazan-kazan' esasının olacağını belirtti.

    Dönmez, "Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu." dedi

    LİBYA'DA PETROL ARAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için."

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