Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 345 bin 254 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 57 bin 658'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 73 olurken, vaka sayısı ise 634 bin 437'ye ulaştı.





ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 240 bin 310 olurken, 34 bin 738 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 194 bin 864'e çıkarken; 9 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 550'ye yükselirken, hasta sayısı 311 bin 151 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 508'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 508'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 222 bin 669'a çıktığı açıklandı.

