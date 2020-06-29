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    • 29.06.2020 09:40
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    kabusu bitmiyor! 3 ülkede bilanço hızla artıyor

    Yeni tip salgınının merkez üssü konumuna gelen Latin Amerika'da salgının bilançosu artıyor. da son 24 saatte 552 kişi daha hayatını kaybetti. Son günlerde en çok vaka artışı yaşanan ülkelerden olan 'da son 24 saatte 267 kişi, 'da ise 380 kişi yaşamını yitirdi.

    Korona kabusu bitmiyor! 3 ülkede bilanço hızla artıyor

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 552 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip () kaynaklı ölü sayısı 57 bin 622'ye, vaka sayısı da 30 bin 476 artarak 1 milyon 344 bin 143'e yükseldi.

    Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 271 bin 737 vaka ve 14 bin 338 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

    Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 819 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 298 kişide görüldü.

    Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

    Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

    Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    MEKSİKA'DA COVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 267 KİŞİ ÖLDÜ
    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 267 artarak 26 bin 648'e ulaştı.

    Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 50 artışla 216 bin 852'ye çıktı.

    Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

    Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

    HİNDİSTAN'DA SALGIN NEDENİYLE 380 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 380 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 475'e yükseldi.

    Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 459 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 548 bin 318'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 321 bin 774 kişi iyileşti.

    Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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