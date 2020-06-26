Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 233 bin 174 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 55 bin 54'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 605 olurken, vaka sayısı ise 613 bin 994'e ulaştı.