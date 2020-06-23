



"KOVİD-19 NEDİR, BİRİSİ 19'UN NE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR Mİ?"

Öte yandan Kovid-19 salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, Çin'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Fu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.