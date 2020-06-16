Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.06.2020 00:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 00:02
    ABONE OL

    'da darbeci Hafter'in işlediği insanlık suçu için bir çağrı da İtalya'dan

    İtalya , 'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu. Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

    İnsanlık suçu için bir çağrı da İtalya'dan

    İtalya , 'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Terhune bölgesindeki çok sayıda toplu mezarın bulunmasından ötürü dehşete düştüğünü belirtiyor." ifadesi yer aldı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) konuya ilişkin açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İtalya, sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor. İtalya, Libya'daki çatışmaya karışan tüm tarafları 'insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı duymaya' çağırıyor."

    Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

    Haberler Dünya Libya'da darbeci Hafter'in işlediği insanlık suçu için bir çağrı da İtalya'dan
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri