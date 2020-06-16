Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!
Son dakika haberi... Libya'dan sıcak görüntüler geldi. Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekiplerinin Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine Hafter milisleri ve beraberlerinde savaşan paralı askerlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha faaliyetleri görüntülendi.
Güvenlik uzmanları, Hafter güçlerinin bu bölgeleri mevzi olarak kullandığını aktardı.
Bölgedeki METİ uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, çevredeki mayın ve el yapımı patlayıcıların bazılarının "tökez teli" denilen görülmesi zor tellerle, evlerin köşelerine, kapı arkalarına ve bazılarının da zaman ayarlı biçimde tuzaklandıklarını anlattı.
Tuzaklanan mayın ve patlayıcılar arasında çok sayıda eski Sovyet ülkelerinden yüksek infilak gücüne sahip patlayıcılara rastladığından bahseden uzmanlar, imha işlemi sırasında önce can güvenliklerini sonra da sivillerin evlerine dönebilmesi için yapılara zarar verilmemesi amacı güttüklerini söyledi.