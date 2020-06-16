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Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

Son dakika haberi... Libya'dan sıcak görüntüler geldi. Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

16.06.2020 13:54 - Son Güncelleme: 16.06.2020 13:58
Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekiplerinin Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine Hafter milisleri ve beraberlerinde savaşan paralı askerlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha faaliyetleri görüntülendi.

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Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

Güvenlik uzmanları, Hafter güçlerinin bu bölgeleri mevzi olarak kullandığını aktardı.

Bölgedeki METİ uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, çevredeki mayın ve el yapımı patlayıcıların bazılarının "tökez teli" denilen görülmesi zor tellerle, evlerin köşelerine, kapı arkalarına ve bazılarının da zaman ayarlı biçimde tuzaklandıklarını anlattı.

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

METİ uzmanlarının imha ettiği patlayıcı düzeneklere ait EYP için kullanılan çevredeki kablo ve patlayıcı malzeme kalıntıları dikkati çekti.

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

Tuzaklanan mayın ve patlayıcılar arasında çok sayıda eski Sovyet ülkelerinden yüksek infilak gücüne sahip patlayıcılara rastladığından bahseden uzmanlar, imha işlemi sırasında önce can güvenliklerini sonra da sivillerin evlerine dönebilmesi için yapılara zarar verilmemesi amacı güttüklerini söyledi.

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor!

Öte yandan, Libya ordusu mensuplarının, bir evden çıkardıkları kasalar içinde farklı tiplerde, anti-personel ve anti-tank olmak üzere çok sayıda mayın buldukları görüldü.

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