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    • 16.06.2020 00:15
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    'dan insanlık suçu için dünyaya çağrı: Darbeci Hafter'den hesap sorulsun

    Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulunarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi.

    Darbeci Hafter'den hesap sorulsun

    Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulunarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi.

    Başkent Trablus'taki parlamentonun Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki savaş suçu sayılan toplu mezarlar için soruşturma talep edildi.

    Açıklamada, "Güvenlik ve yargı birimlerinden Hafter milislerinin soruşturulması için tüm yasal işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İnsan hakları örgütleri ve (UCM) seslenilen açıklamada, "(Bu kurumların) Savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere, katilleri yargılama sorumluluğunu üstlenmelerini ve onları adalet önüne çıkarmalarını istiyoruz." çağrısı yapıldı.

    Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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