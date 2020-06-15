Libya cephesi görüntülendi! Ordu harekata böyle hazırlanıyor

Orduya bağlı birliklerin konuşlandığı Vişke bölgesinde açıklamalarda bulunan saha komutanlarından General Hüseyin eş-Şeltati, birliklerin ilerleyişi hakkında son durumu paylaştı.

"Sirte'ye ilerlememiz yönünde başkomutanımız (Fayiz es-Serrac) talimat verdi ve (Sirte ve Cufra Ortak) Operasyon Dairesi olarak 6 Haziran'da başarıyla yürütülen operasyonlarla şehre ilerledik." diyen Şeltati, "Hazırlıklarımız ve azmimiz oldukça güçlü. Kaydedilen hızlı ilerlemenin ardından savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle mevzilerimize döndük ancak hazırlıklarımız yerli yerinde." ifadelerini kullandı.

Ordunun Sirte'ye ilerleme konusundaki kararlılığını vurgulayan Şeltati, şöyle devam etti:

"Talimatları bekliyoruz. Öfke Volkanı Operasyonu birliklerinden bu eksendeki güçlerimize çok sayıda ek destek geliyor. Allah'ın izniyle hazırlıklarımızı tamamlayıp Sirte'ye ilerleyeceğiz."

Şeltati ayrıca, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki yerleşim bölgelerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıların temizlenmesi ve bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşünün sağlanması için Türkiye'den gelen mayın ve bomba imha uzmanlarının çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türk mayın imha uzmanlarının "oldukça kritik bir iş" üstlendiklerini belirten Şeltati, "Çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu ekiple bizzat tanışmadım ama mayın temizliğinde büyük bir uzmanlık gösterdiklerine dair bilgiler aldım. İnsanların evlerine dönmelerini sağlayacaklarını umuyoruz." dedi.