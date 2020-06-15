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    • 15.06.2020 17:00
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    Reuters son dakika olarak duyurdu: 'den flaş hamlesi: İki sün kullanımı için harekete geçildi

    Son dakika haberi... ordusu, 'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen savaş ağası General güçlerini Sirte çevresinde kuşattı. Reuters haber ajansı ise, bugün 'son dakika' koduyla Türkiye'nin 'daki iki sün kullanımı için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya yönetimiyle görüşmeler yaptığını duyurdu.

    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Ajansa konuşan bir Türk kaynak, Trablus yönetimiyle Ankara arasında kısa süre önce Hafter'den kurtarılan Vatiyye Hava Üssü ile Misrata'daki deniz üssünün görüşüldüğünü söyledi.

    Sahada ise, Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları harekatını başlatan Libya ordusu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmud Varfali olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, Arap Baharı'ndan sonra bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Kent, hem güneyinde Cufra Askeri Hava Üssü bulunması hem ülkedeki en büyük hidrokarbon kaynaklarını barındıran 'Petrol Hilali' bölgesine açılan kapı olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Hafter milisleri, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı petrol hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı Sirte'yi vermemek için büyük çaba içinde.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), son aylarda Trablus ve çevresini Hafter milislerinden kurtardı. UMH, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor.
    Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi

    Hafter'e ise, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkeler destek veriyor.
    Haberler Güncel Reuters son dakika olarak duyurdu: Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi
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