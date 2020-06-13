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    • Dünya
    • 13.06.2020 Gazete
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    87 yaşındaki hastasına küfürler yağdıran doktor hakkında soruşturma açıldı

    Başkanı A., 87 yaşındaki hastası 'e küfürler yağdırdı. Üniversite doktor hakkında soruşturma başlattı.

    Muğla Milas'ta yaşayan (87), bel kayması nedeniyle 'da Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Toker, Başkanı A.'ya operasyona randevu aldığı doktorun yerine neden başka bir doktorun girdiğini sordu.



    Çılgına dönen A., hasta ve yakınlarına küfür ve hakaret etti. Cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkması üzerine üniversite doktor hakkında soruşturma başlattı.




    Yaşlı kadın doktorun küfürleri karşısında şoka girdi.




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