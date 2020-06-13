87 yaşındaki hastasına küfürler yağdıran doktor hakkında soruşturma açıldı

Muğla Milas'ta yaşayan Mesrure Toker (87), bel kayması nedeniyle Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Toker, Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Osman Nuri A.'ya operasyona randevu aldığı doktorun yerine neden başka bir doktorun girdiğini sordu.
Çılgına dönen A., hasta ve yakınlarına küfür ve hakaret etti. Cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkması üzerine üniversite doktor hakkında soruşturma başlattı.
Yaşlı kadın doktorun küfürleri karşısında şoka girdi.