ABD'yi sarsan polis bilgilerinin sızdırıldığı iddiasıyla ilgili flaş açıklama





Başkent Washington DC'nin yanı sıra Atlanta, Boston ve New York gibi önemli kentlerde görev yapan üst düzey polislerin, ev adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerinin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen belgede, "En az 1 polis komiseri, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanılmasını desteklediği iddiasıyla hedef alındı." ifadesine yer verildi.

New York Polis Birliği Yetkilisi Mike O'Meara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize hayvan ya da haydutmuşuz gibi davranmayı bırakın, bize biraz saygı gösterin. Üzerimize çamur atıldı, bu mide bulandırıcı." ifadesini kullandı.



