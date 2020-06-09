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    • 09.06.2020 23:56
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    ABD tarihinde bir ilk! Siyahi general Charles Q. Brown kuvvet komutanı olarak atandı

    ABD'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. ları sürerken ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Senatosu, siyahi Orgeneral 'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

    ABD tarihinde bir ilk!

    ABD'de ları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    ABD Senatosu, siyahi Orgeneral 'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

    ABD Başkanı 'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı.

    Atamanın ABD'de siyahi 'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

    Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.

    TRUMP TWİTTER'DAN DUYURDU
    Trump, Twitter mesajında, "ABD'nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown'ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

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