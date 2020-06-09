ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden ve tüm dünyada küresel tepki yaratan siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas'ta düzenlendi.
09.06.2020 11:15
- Son Güncelleme: 09.06.2020 11:15
Floyd'un halka açık cenaze töreninde, Texas Valisi Greg Abbott da yer aldı. Siyahi Amerikalı'nın gözaltında öldürülmesi ile ilgili daha önce, "George Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir." şeklinde duygularını ifade eden Abbott, sağlık sorunlarından dolayı tekerlekli sandalyesinde getirildiği kilisede, Floyd'un tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.
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