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ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden ve tüm dünyada küresel tepki yaratan siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas'ta düzenlendi.

09.06.2020 11:15 - Son Güncelleme: 09.06.2020 11:15
ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

North Carolina'dan bu sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı.

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ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.

ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

Floyd'un halka açık cenaze töreninde, Texas Valisi Greg Abbott da yer aldı. Siyahi Amerikalı'nın gözaltında öldürülmesi ile ilgili daha önce, "George Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir." şeklinde duygularını ifade eden Abbott, sağlık sorunlarından dolayı tekerlekli sandalyesinde getirildiği kilisede, Floyd'un tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.

ABD'de George Floyd için üçüncü cenaze töreni yapıldı

George Floyd'un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, memleketi Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedilecek.

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