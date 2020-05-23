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    • 24.05.2020 01:10
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    'da darbeci Hafter'i destekleyen , 'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı

    'nin (), yeni tip (Kovid-19) salgını için 'nin kentine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışladığı bildirildi. 'deki savaş ve insani krizdeki sorumluluğu uluslararası kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan BAE'nin Las Vegas'a yaptığı yüklü bağış dikkati çekti.

    Libya ve Filistin'de tokadı yiyen BAE

    'nin (), yeni tip (Kovid-19) salgını için 'nin kentine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışladığı bildirildi.

    Amerikan gazetesindeki habere göre, BAE yönetimi, test kiti sıkıntısı yaşayan Nevada eyaletinin Las Vegas kentine hatırı sayılır miktarda test kiti bağışı yaptı.

    BAE Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından gönderilen 200 bin test kitinin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar.

    ABD'de federal yönetimden yeterli test kiti ve tıbbi ekipman desteği alamayan Las Vegas'ta perşembe günü açılan test merkezi, BAE'den gelen bağış sayesinde faaliyete geçebildi.

    Eyalet yöneticileri de test merkezinin açılmasının, kentte ekonominin ve hayatın yeniden normale dönmesi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

    'deki savaş ve insani krizdeki sorumluluğu uluslararası kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan BAE'nin, Las Vegas'a yaptığı yüklü bağış dikkati çekerken emirliğin kentteki büyük yatırımları da yeniden gündeme geldi.

    FİLİSTİN YARDIMI REDDETMİŞTİ
    20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışının dün 'in BAE'nden gönderilen yardımı reddetmesinden sonra olması dikkat çekti.


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