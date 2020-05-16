Son dakika haberine göre, Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Libya ordusuna ait bir SİHA, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: Çok sayıda ölü var Son dakika: Libya ordusu, darbeci Hafter milislerine yakıt taşıyan araçları imha etti