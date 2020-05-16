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    • 16.05.2020 20:15
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    Son dakika: ordusuna ait bir 'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti

    Son dakika haberine göre, ordusuna ait bir , 'ne yeni sevkedilen 'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya ordusuna ait bir SİHA BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti
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