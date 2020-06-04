ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı. Başkent Washington'da göstericiler Salı günü yeniden Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı.
Parkta güçlü bir askeri polis varlığı olduğu görüldü. Sokağa çıkma yasağının akşam 7'de başladığı başkentte polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bugüne kadar11 kişinin can verdiği, binlerce kişinin yaralandığı olaylarda polisin aşırı şiddet kullandığı gözlerden kaçmadı. Manhattan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Siyahi göstericiler, Beyaz Saray'ı açık şekilde tehdit etti: Adalet sadece beyazlar için olmaz. Ya bize de adalet ya da Amerika yanar... Hem de bu ateş bir daha sönmez.
FIRST PANİK
Beyaz Saray'a baskın olacağı iddiaları dün sosyal medyada ciddi karşılık buldu. Trump'ın güvenliğini sağlayan ekip de hemen harekete geçti. Gizli Servis ajanlarının sayısı arttırıldı. First Lady Melania Trump'ın da koruma ekibine takviye yapıldı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Washington'da bugünden itibaren güvenlik seviyesinin artırıldığını açıkladı. Ohio eyaletinden 100 eğitimli Ulusal Muhafız, Washington'a Beyaz Saray'ın çevresine gönderildi.
FLOYD'UN EŞİ DE İSYAN ETTİ
Floyd'un altı yaşındaki kızı Gianna ve annesi Roxie Washington, "Yeter artık bu düşmanlık bitsin" dedi.
ŞİDDET DURMUYOR
Sadece Washington'daki gösterilerde, 43 kişi yaralandı.