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George Floyd'un'ün ölümü ABD'yi karıştırdı! 'Koruyucu Melekler' yağmalara karşı nöbette
George Floyd'un'ün ölümü ABD'yi karıştırdı! 'Koruyucu Melekler' yağmalara karşı nöbette
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı New York'ta "Koruyucu Melekler" (Guardian Angels) adında gönüllü bir grup mağazalar önünde nöbet tutmaya başladı.
04.06.2020 10:43
- Son Güncelleme: 04.06.2020 10:44
ABD'de, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.
New York'ta binlerce gösterici, şehrin farklı bölgelerinde toplanarak Floyd için adalet çağrısı yapıyor.
'KORUYUCU MELEKLER' NÖBETTE
Protesto olaylarının şiddetinin artmasıyla beraber birçok market ve mağaza halk tarafından yağmalanırken, yaşanan olaylara karşı New York'ta gönüllü bir grup oluşturuldu.
"Koruyucu Melekler" (Guardian Angels) adında bir grup, yağmalamalara karşı mağazalar önünde nöbet tutmaya başladı.