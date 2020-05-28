



Minnesota Valisi Tim Walz ise şiddet olaylarının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun son derece tehlikeli bir duruma dönüştüğünü ifade ederek göstericilere seslendi. Vali Walz, "Herkesin güvenliği için lütfen bölgeyi terk edin. İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına izin verin. Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın" ifadelerini kullandı.