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    • Dünya
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    • 24.05.2020 17:31
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    : 'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 100 bin sınırında

    haberine göre salgınının merkez üssü olan, en çok vaka ve ölüm olayının yaşandığı 'de son 24 saate ilişkin veirler yayınlandı. Ülkede 1010 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 100 bin sınırına dayandı.

    ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı kritik sınırda

    'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.

    Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.

    ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

    Şimdiye kadar 369 bin 656 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 112 kişi hayatını kaybetti.

    New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 107 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

    ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyona, iyileşen hasta sayısı ise 447 bine yaklaştı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 100 bin sınırında
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