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    • 16.05.2020 12:33
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    : Başkanı Trump, ’i görevden aldı

    haberi... Başkanı ’ın ’i görevden aldığı bildirildi. Trump’ın Linick’i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

    Trump'tan flaş karar! O ismi görevden aldı

    Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta 'i görevden aldığını belirtti.

    Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick'i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetti.

    Haberde, Trump'ın Linick'i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldı
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