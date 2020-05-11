Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bilim insanları, 6 Ekim 2019-21 Ocak 2020 arasında 640 grip benzeri hastalığı olan kişiden aldığı örneklerden 9'unda Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.
Ekim 2019'da Wuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan İtalyan ve Fransız sporcular, o dönem pek çok sporcunun hastalandığını söyledi. Eskrimci Tagliariol, 'O dönem hepimiz hasta olduk' dedi.
Çin, 31 Aralık 2019 günü Dünya Sağlık Örgütü'ne Hubey Eyaleti'nin merkezi Wuhan kentinde sebebi bilinmeyen bir virüsten kaynaklı zatürre vakalarının ortaya çıktığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü, 7 Ocak 2020'de yeni tip corona virüsün tespitiyle ilgili bir açıklama yaptı ve virüse "2019-nCoV" adını verdi. Örgütün, 11 Şubat'taki toplantısında ise virüsün ismi "Covid-19" olarak değiştirildi.
Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.
Dünya ülkeleri salgını kontrol altına almaya çalışırken ilk vakanın hangi tarihte ortaya çıktığına ilişkin tartışmalar da araştırmalar da sürüyor. Salgının merkez üssü Wuhan'da ilk vakanın görüldüğü tarihi değiştirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı.
640 VAKANIN 9'U...
Wuhan'daki Tianhe Havalimanı'ndaki gümrük idaresinin, 18 Eylül 2019'da gelen uçakta olan bir yolcunun iyi olmadığını ve nefes alma güçlüğü çektiğini belirten bir acil durum mesajı aldığı ortaya çıktı.
Kısa süre sonra devlet medya ajansından bir gazeteciye göre, Wuhan İlk Yardım Merkezi, transfer vakasının klinik olarak "yeni bir tip corona virüs" olarak teşhis edildiğini bildirdi.
Ajansın bildirdiğine göre, ertesi ay Ekim 2019'da Wuhan'da 10 bin yarışmacı ile düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda Fransız sporcular, grip benzeri bir hastalığa yakalandı. Fransız pentatlon Elodie Clouvel 9 gün süren oyunlar süresince pek çok kişinin çok hasta olduğunu söyledi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bir grup bilim insanı geçen ay Nature Microbiology dergisinde yayınladıkları makalede, "6 Ekim 2019'dan 21 Ocak 2020'ye kadar grip benzeri hastalığı olan Wuhan'daki hastalardan" örnek alındığını belirtti.
Bilim insanları makalelerinde 640 örnekten 9'unun pozitif olduğunu tespit ettiklerini, ocak ayında bunun "topluluk aktarımı" olduğu sonucuna vardıkları vurgulandı.