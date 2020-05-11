Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.

Dünya ülkeleri salgını kontrol altına almaya çalışırken ilk vakanın hangi tarihte ortaya çıktığına ilişkin tartışmalar da araştırmalar da sürüyor. Salgının merkez üssü Wuhan'da ilk vakanın görüldüğü tarihi değiştirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı.