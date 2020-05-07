ABD'de İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), federal hükümetin onlarca yıllık veritabanını güncelleyen yeni bir sistemin parçası olarak ülkenin biyometrik bilgi veritabanını Amazon şirketinin bulut depolama servisine taşıma sürecini başlattığı bildirildi.

DHS yetkilileri tarafından şubat ayında hazırlanan ve ilk olarak, uzmanlık alanı federal teknoloji ve siber güvenlik hizmetlerini araştırmak olan Nextgov isimli kuruluşun açıkladığı raporda, projenin dört aşamadan oluşacağı ve ABD hükümetinin mevcut veritabanının çoğunun ilk aşamada bulut tabanlı depolamaya taşınacağı belirtildi.

Raporda, veri transferinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bildirilmese de yüz tanıma verileri, parmak izleri, sosyal güvenlik numaraları gibi tanımlayıcı bilgilerin yakında Amazon'un bulut tabanlı hizmetinde saklanacağı belirtildi.

TRANSFER İÇİN 95 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

ABD'de 1994'ten bu yana kullanılan Otomatik Biyometrik Tanımlama Sisteminin (IDENT) yerini transfer sonrasında Vatan Gelişmiş Tanımlama Teknolojisinin (HART) alacağı belirtilen raporda, geçiş çalışmalarının tamamlanması için Northrop Grumman şirketi ile 95 milyon dolarlık sözleşme yapıldığı bilgisine de yer verildi.

HART isimli gelişmiş sistem, misyon ortaklarına, parmak izi, fotoğraf ve göz taraması dahil yüz tanıma gibi birkaç farklı modelleme ile biyometrik eşleştirme kapasitesi sunacak.



