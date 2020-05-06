Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un doğusunda bulunan Tacura bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.