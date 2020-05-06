Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.05.2020 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 17:02
    ABONE OL

    : Darbeci güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı

    haberi... 'da güçleri başkent Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına Grad füzeleriyle düzenlediği da 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.

    Hafter güçleri sivilleri vurdu
    'da güçleri başkent Trablus'un doğusunda bulunan Tacura bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle düzenledi.




    Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

    Haberler Dünya Son dakika: Darbeci Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri