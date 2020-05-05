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    • 05.05.2020 21:58
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    Son dakika: Libya ordusu, darbeci Hafter milislerinin işgalindeki ’nü tamamen kuşattı

    Son dakika haberine göre, Libya ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan 'nü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi. Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti.

    Darbeci Hafter'e şok: Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

    Libya ordusu, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan 'nü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi.

    Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi.

    Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti.

    VATİYYE'DE ŞEHİTLER VAR
    El-Cefra Hava Üssü'nden kalkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'ların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mecei, "Vatiyye operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu." dedi.

    Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı.

    Libya ordusu, "Barış Fırtınası" operasyonunun başlatıldığı 25 Mart'ta da Vatiyye'ye operasyon düzenlemiş, üste kontrolü ele geçirdiklerini açıklamış ancak daha sonra' çekilmek zorunda kalmıştı.

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