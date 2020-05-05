Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.05.2020 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2020 16:41
    ABONE OL

    : su, stratejik Vatiyye Üssü'nü koruyan sözde komutan Usame Emsik'i öldürdü!

    haberi... su, stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği da, üssü korumakla görevli sözde komutan Usame Emsik'i öldürdü.

    Hafter'e ağır darbe! Sözde komutanı öldürdü

    sunun yürüttüğü Öfke Volkanı u basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, bir tanesini ise ele geçirdi.

    Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.

    Libya ordusu, ülkenin batısındaki en stratejik nokta olan Vatiyye Askeri Üssü'nü, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için sabah saatlerinde operasyon başlatmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü koruyan sözde komutan Usame Emsik'i öldürdü!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri