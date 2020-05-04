Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.05.2020 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 16:53
    ABONE OL

    su hava unsurlarından 'e darbe üstüne darbe

    haberine göre su hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'in Terhune kentindeki milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

    Hafter'e darbe üstüne darbe

    sunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, Terhune kentindeki milislerine ikmal için yola çıkan 7 yakıt tankerini başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre güneyindeki El-Karyat bölgesinde hedef aldı.

    Öte yandan Libya Hava Kuvvetleri, askeri harekat alanı olarak ilan edilen bu bölgede silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi.

    Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneyindeki Terhune kenti Hafter milisleri tarafından başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal noktası olarak kullanıyor. Libya hükümeti, Terhune'yi milislerden arındırmak için için geçen ay operasyon başlatmış ancak sonradan harekatın yoğunluğunu düşürmüştü.

    Haberler Dünya Libya ordusu hava unsurlarından Hafter'e darbe üstüne darbe
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri