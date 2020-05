Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Türkiye, teröristlere geçit vermeyecek

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgulamış olduğu üzere Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde koronavirüs sürecinden istifade etmeye çalışan teröristlere geçit vermeyecektir. İdlib'de bir insani kriz daha yaşanmasına izin vermemekteki kararlılığımızı da gözler önüne sermiş bulunmaktayız" dedi.



Türkiye'nin, bölgede istikrar ve barışın sağlanması konusundaki kararlılığının apaçık ortada olduğunu belirten Altun, "Bu amaç doğrultusunda önemli bir askeri, ekonomik ve insani kaynağı seferber ettik. Bu çabalarımızı sekteye uğratabileceğini düşünen teröristler büyük bir yanılgı içerisindedir" açıklamasında bulundu.





As our President Erdoğan expressed, Turkey will not tolerate terrorists who are trying to take advantage of the coronavirus situation in northern Syria and northern Iraq. We have already shown our determination not to allow another humanitarian crisis in Idlib.