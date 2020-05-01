Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 428 artışla 6 bin 329'a, vaka sayısı da 6 bin 209 artarak 91 bin 589'a yükseldi.

38 bin 39 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1642 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

BÖLGEDE SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

