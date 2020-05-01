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    • Dünya
    • 02.05.2020 00:21
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    • 02.05.2020 00:21
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    'da son 24 saatte salgını nedeniyle 428 kişi öldü

    'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgını yüzünden ölenlerin sayısı 428 artışla 6 bin 329'a, vaka sayısı da 6 bin 209 artarak 91 bin 589'a yükseldi.

    Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

    ülkesi 'da, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti.

    ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 428 artışla 6 bin 329'a, vaka sayısı da 6 bin 209 artarak 91 bin 589'a yükseldi.

    38 bin 39 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1642 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

    BÖLGEDE SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE
    Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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