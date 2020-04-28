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    • 29.04.2020 02:54
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    'den 'deki terör saldırısına 'isimsiz' kınama! diyemediler

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü /'nın ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısını 'PKK' demeden kınadı. Pompeo, "ABD, bugün Afrin'de masum insanları hedef alan korkak terör eyleminin ardından 'de ülke çapında ateşkesin desteklenmesi ve uygulanması çağrısını yineliyor." dedi.

    ABD'den terör saldırısına 'isimsiz' kınama!

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü /'nın ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısını isim vermeden kınadı.

    PKK DİYEMEDİLER
    Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "ABD, bugün Afrin'de masum insanları hedef alan korkak terör eyleminin ardından Suriye'de ülke çapında ateşkesin desteklenmesi ve uygulanması çağrısını yineliyor. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da benzer bir açıklama yayımlayarak, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin siviller ve çocuklardan oluştuğuna vurgu yaptı.

    Ortagus, "ABD, ramazan orucunu açmak için markette alışveriş yapan onlarca insanın ölümüne yol açan Afrin'deki terör saldırını kınamaktadır. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." dedi.

    Pompeo ve Bakanlık Sözcüsü Ortagus tarafından yapılan açıklamalarda terör örgütü YPG/PKK'ya dair herhangi bir ifade kullanılmaması ise dikkati çekti.

    İNGİLTERE'DEN "DEHŞET VERİCİ" TANIMI
    Öte yandan saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan 'nin Ortadoğu Bakanı James Cleverly ise "dehşet verici" ifadelerini kullandı.

    Cleverly, "Afrin'de bir pazar yerinde patlatılan bombayla onlarca sivilin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerle dehşete düştüm." dedi.

    Paylaşımında lilerin bugüne dek yeterince acı çektiğini vurgulayan Cleverly, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ülke çapında bir ateşkes çağrısını tüm tarafların dikkate alması çağrısında bulundu.

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