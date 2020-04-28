Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 19:52
    ABONE OL

    Son dakika: Valiliği açıkladı: Afrin'deki patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini verdi.

    Hatay Valiliği açıkladı: Şüpheli şahıs yakalandı

    Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini verdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi.

    Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

    Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hatay Valiliği açıkladı: Afrin'deki patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri