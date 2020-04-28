Son dakika: Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: En az 42 sivil hayatını kaybetti

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.





HATAY VALİLİĞİ: 42 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. pic.twitter.com/AIVwHQ2IzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı."





Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.





Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.





Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.