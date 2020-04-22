Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, İran'ı tehdit etti. Trump, "Gemilerimize bir taciz olursa 'vurun' talimatını verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gözdağı verdi. Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran gemilerinin donanmalarına tacizde bulunmaları durumuna dikkat çekti. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran gemilerinden donanmamıza bir tehdit durumu söz konusu olursa, 'vurun, yok edin' talimatını verdim.