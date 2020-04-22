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    • Dünya
    • 23.04.2020 05:42
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    • 23.04.2020 05:43
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    'dan getirilen vatandaşı 'da yurda yerleştirildi

    'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 'ye getirilen vatandaşı, 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

    Rusya'dan gelen vatandaşlar yurda yerleştirildi

    'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 'dan vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları () uçağı, Havalimanı'na indi.

    Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, ekiplerince dezenfekte edildi.

    YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
    Vatandaşlar, polis eşliğinde otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'na getirildi. Burada, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince karşılanan vatandaşlar, yurda yerleştirildi.

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    Haberler Dünya Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi
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