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    • 20.04.2020 14:42
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    'da 'i kızdıran virüs tartışması! Başarıyı geri çevirecek

    haberi... 'da virüs salgınının kontrol altına alınması üzerine 4 haftadır süren önlemlerde mini açılım üzerine başlayan daha fazla işyerinin açılması tartışmaları Başbakan 'i fena kızdırdı. Merkel bu tartışmaların le mücadelede varılan başarıyı geriye çevireceği tehlikesini artıracağı konusunda derin endişe duyduğunu söyledi.

    Merkel'i kızdıran koronavirüs tartışması!
    Başbakan bu tartışmalara ilk kez bugüne kadar göstermediği bir sertlikle karşılık verdi. Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti meclisi toplantısında daha fazla açılım tartışmalarını bir "alem havası" olarak niteledi.

    Ajansın katılımcılara dayanarak verdiği habere göre toplantıya telekonferansla katılan Merkel bu "bir tartışma alemine dönüşen daha fazla açılım tartışmalarının koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıyı geriye çevireceği korkusu taşıyorum" dediği belirtildi.



    TEHLİKE ÇOK YÜKSEK
    Hürriyet'in haberine göre Merkel daha fazla işyerinin açılması tartışmalarının insanların büyük çoğunluğunun sosyal temas yasağına uymamasına yol açacağı yönünde derin endişe taşıdığını söyledi ve daha fazla gevşeme tartışmalarının bir yararı olmadığı uyarısında bulundu.

    'da federal hükümet eyaletlerle birlikte dört haftadır süren virüs önlemlerinin çok dikkatli bir şekilde adım adım açılması kararını aldı. Bu karara göre en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli dükkan ve mağazalar pazartesi gününden itibaren yeniden açıldı.

    Okullar mayıs ayı başından itibaren kademeli olarak açılacak. Hükümet bu dikkatli önlemlerle mormal hayata dönüş yollarını test ediyor.

    Hızlı bir açılımın virüsün yeniden hızla yayılmasına yol açacağı ve önünün alınamayacağı korkusu yaşıyor.



    8 ve 9 Mayıs tarihleri bu konuda çok belirleyici kritik bir tarih olarak görülüyor. Dükkanların açılmasıyla virüs bulaşanların 8, 9 Mayıs'ta hasta oldukları anlaşılacak.

    Başbakan Merkel eyaletlerdeki daha fazla açılım tartışmalarını, asıl o zaman ekonominin ve okulların geleceğini görecekleri uyarısında bulundu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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