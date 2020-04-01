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’in 3. testi de negatif

Almanya ı 'in, yeni tip Coronavirüs (- 19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Covid- 19 testi de negatif çıktı. Başbakan Merkel'in artık başka bir teste tabi tutulmayacağı belirtildi.

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Angela Merkel’in 3. testi de negatif
Almanya ı 'in, yeni tip Coronavirüs (- 19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Covid- 19 testi de negatif çıktı. Başbakan Merkel'in artık başka bir teste tabi tutulmayacağı belirtildi.

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