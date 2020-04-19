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    • 19.04.2020 22:59
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

    Son dakika haberi! 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti. Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.

    ABD'de Kovid-19 bilançosu yükseliyor
    'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti.




    NEW YORK SALGININ MERKEZİ
    ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

    Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 854 hasta ise iyileşti.

    ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla test yapıldığını söylemişti.

    Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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